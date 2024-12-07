После воссоединения Бена Аффлека с бывшей: Дженнифер Лопес вышла в свет в сверкающем прозрачном платье

Дженнифер Лопес появилась на премии в Голливуде после недавнего воссоединения Бена Аффлека с экс-супругой. Певица вышла в свет в сверкающем полупрозрачном платье, будто показывая бывшему мужу, «кого он потерял». Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

Певица посетила церемонию вручения премии Indiewire Honors в Голливуде, где собрались многие знаменитости. 55-летняя Дженнифер Лопес выбрала для мероприятия ослепительный образ: она надела облегающее серебристое полупрозрачное платье в пол, подчеркивающее фигуру. Артистка дополнила образ кольцом, серьгами и золотыми босоножками на каблуках. Знаменитости сделали вечерний макияж с акцентом на глаза, а ее волосы были уложены вьющимися локонами.

На мероприятии Дженнифер Лопес получила премию Maverick Award за роль в фильме «Неудержимый», продюсером которого выступил Бен Аффлек. Артистка исполнила в картине роль мать главного героя Энтони Роблеса.

Напомним, в мае этого года в Сети появились сообщения о серьезных проблемах в отношениях между Дженнифер Лопес и Беном Аффлеком. Слухи о расставании пары подтвердились, когда стало известно, что 20 августа певица подала на развод с мужем. По данным источников, причиной разрыва супругов стали «непримиримые противоречия». Недавно актер воссоединился с бывшей женой Дженнифер Гарнер в День благодарения, артистка же отметила праздник без экс-возлюбленного.

Ранее мы писали о том, что Бен Аффлек решил отпраздновать Рождество с бывшей женой после разрыва с Дженнифер Лопес.