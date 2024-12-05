Бен Аффлек решил отпраздновать Рождество с бывшей женой

Бывшая жена актера Бена Аффлека Дженнифер Гарнер пригласила его отпраздновать вместе Рождество. Об этом пишет издание Page Six.

По данным источника, артистка предложила экс-супругу провести праздники с ней и их общими детьми.

«Джен предложила Бену провести Рождество вместе, если он захочет. Это один из ее любимых праздников, и она хочет, чтобы семья собиралась вместе как можно чаще, так что это идеальный случай», — поделился информатор.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек разошлись из-за алкогольной зависимости актера. Однако в последнее время, после разрыва Аффлека с певицей Дженнифер Лопес, бывшая жена начала много времени проводить с ним, чтобы помочь справиться со стрессом.

При этом новый бойфренд актрисы Джон Миллер негативно относится к тому, сколько времени Дженнифер тратит на проблемы экс-мужа.

Ранее сообщалось, что Бен Аффлек попросил Дженнифер Гарнер найти ему новую девушку.