После шестидневного отсутствия белорусский президент предстал с перевязанной кистью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предстал перед публикой с перевязанной кистью. До этого белорусский лидер 6 дней не появлялся в медийном пространстве.

Фото президента Республики Беларусь опубликовал близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого». На снимке видно, что левая рука главы государства перебинтована.

Позже фотографии Лукашенко с перевязанной кистью опубликовала его пресс-служба.

В последний раз Лукашенко видели 9 мая на Параде Победы в Москве. Утром он был на торжественных мероприятиях, но после этого спешно улетел в Минск.

Отмечалось, что белорусский президент выглядел нездоровым и не смог дойти пешком до Александровского сада для возложения цветов. Туда его повезли на автомобиле.

Ранее мы писали, что 37-летний президент Чили Габриэль Борич решил съехать с детской горки и застрял. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы выбраться из пластиковой трубы. Помощь посторонних не понадобилась.