Президент Чили застрял на детской горке

Самый молодой в истории стран президент – 37-летний Габриэль Борич попал в объектив камеры папарацци в тот момент, когда решил съехать с детской горки.

Как сообщает mk.ru со ссылкой на Telegram-канал Bild, глава государства прогуливался вместе со своей супругой, антропологом по специальности, 34-летней Ириной Караманос Адриан.

Внимание высокопоставленной четы привлекла свободная детская горка. Глава государства решил вспомнить юные годы и, не подумав о последствиях, улегся в пластиковую трубу.

Нынешние габариты бывшего спортсмена и молодежного лидера не позволили ему достойно завершить спуск.

В результате Борис застрял. Для того чтобы выбраться из уличного аттракциона ему потребовалось немало усилий. Однако удалось обойтись без посторонней помощи.

Наградой за смелость и инициативу президенту послужил внеплановый поцелуй от первой леди.