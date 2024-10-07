После родов включила «режим матери»: раскрыт секрет преображения 38-летней актрисы Линдси Лохан

65-летняя актриса Джейми Ли Кёртис, сыгравшая вместе с Линдси Лохан в фильме «Чумовая пятница», раскрыла секрет преображения 38-летней коллеги. В беседе с People артистка заявила, что знаменитость постоянно находится в «режиме мамы». По словам актрисы, она увидела преобразившуюся Линдси Лохан во время съемок долгожданного сиквела «Более чумовой пятницы».

«Все это было так забавно, во всех отношениях», — призналась Джейми Ли Кёртис.

Артистка отметила, что ее коллега по фильму, родившая в прошлом году, «всегда находится в режиме матери».

«Ей это просто нравится. На самом деле ее очень трудно вывести из режима матери», — поделилась знаменитость.

Джейми Ли Кёртис добавила, что актриса не брала ребенка с собой на съемочную площадку. Муж вместе с маленьким сыном «забирали ее с работы почти каждый день».

Многие поклонники отмечали, что Линдси Лохан похорошела после родов. Судя по всему, «режим матери», о котором рассказала коллега артистки, поспособствовал ее внешнем преображению.

Напомним, в 2022 году звезда «Чумовой пятницы» вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса. В марте прошлого года стало известно о беременности Линдси Лохан, а в июле она впервые стала мамой — у актрисы и ее супруга родился сын Луай.

Ранее сообщалось о том, что Линдси Лохан вышла в свет в кружевном черном платье.