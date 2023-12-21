После расставания с Джоли: Брэд Питт засиял от счастья с новой возлюбленной

18 декабря Брэду Питту исполнилось 60 лет. Круглую дату актер решил провести вместе с новой возлюбленной – 33-летней Инес де Рамон. Об этом сообщает Daily Mail.

Именинник прилетел с молодой избранницей в Париж. На этот раз Питт отметил день рождения без пышных торжеств. Утром звезде прислали связку серебристых шаров, а после завтрака он вышел с Инес де Рамон на прогулку. Вечером пара посетила концерт Асафа Авидана.

Папарацци засняли улыбающегося Брэда Питта на улице. Некоторые поклонники отметили, что на фотографиях актер выглядит моложе, чем есть на самом деле.

Однако звезда Голливуда все же не мог оставить друзей без внимания в такой день. После похода в театр он посидел в ресторане с самыми близкими людьми.

«У него прекрасные отношения, у него доверительные отношения с большинством его детей, и он в хорошем месте. Все, чего Брэд хочет в этом году – это, чтобы его дети и он сам были счастливы», – передает инсайдер.

После скандального развода с Анджелиной Джоли Брэд Питт долгое время скрывал от публики новую девушку. Однако слухи о его романе с фитнес-тренером Инес де Рамон появились еще в 2022 году.

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