Мэрайя Кэри раскрыла причину расставания с Брайаном Танакой: все дело в детях

В Сети сейчас активно обсуждают расставание Мэрайи Кэри с Брайаном Танакой. И вот недавно источник, близкий к окружению бывших возлюбленных, раскрыл причину такого решения. Оказывается, пара по-разному видит совместное будущее. Об этом сообщает Page Six.

40-летний танцор задумывается о создании семьи и рождении детей, в то время как у артистки уже есть двое наследников, а становиться матерью в зрелом возрасте она не планирует.

Мэрайя Кэри не готова рожать еще раз, так как поздняя беременность может негативно сказаться на организме женщины.

«Брайан хочет иметь семью. Мэрайя далека от этой точки, она не там», – передает инсайдер.

Пара приняла решение о расставании обоюдно. Они спокойно поговорили, взвесили все «за» и «против» и выбрали лучший исход для себя.

Ранее мы писали, что испанская журналистка обвинила 74-летнего Жерара Депардье в изнасиловании. Как утверждает женщина, все произошло во время интервью с французским актером еще в 1995 году. На тот момент ей было всего 23 года.