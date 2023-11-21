После обвинений в домогательствах концерт Тилля Линдеманна отменили в Германии, об этом сообщает Газета.Ru.

Запланированный на 18 ноября концерт лидера группы Rammstein в немецком городе Кассель был отменен. Соответствующее решение огласили в городской администрации.

«Всем ответственным лицам известно, что многие гости уже давно были в ожидании предстоящего концерта, и поэтому им понятно, как сильно разочарованы люди этим отказом. Город Кассель с большим удовольствием разрешил бы этот концерт», — отметили там.

Причиной отмены послужили проблемы с переоборудованием ледового дворца, где должен был состояться концерт, а также с разрешительной документацией. Отмечается, что даже если организаторы и предоставили документы для переоборудования зала, власти все равно не успели бы их проверить к дате проведения концерта.

Добавим, что в Касселе прошли протесты против предстоящего выступления Линдеманна. На митинге требовали отменить концерт рок-музыканта, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах.

Ранее мы писали о том, что вышел клип Линдеманна, в котором он кормил тигров мясом изо рта в цирке Москвы.