Кормил тигров мясом изо рта: вышел клип Линдеманна, снятый в Московском цирке

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн презентовал клип, снятый в Московском цирке. В ролике он кормил тигров мясом изо рта.

Подробности съемок приводит сайт kp.ru.

В клипе Линдеманну делают гастроскопию с камерой, ему зашивают рот. Певец находился рядом с тиграми и кормил их мясом изо рта, а также позволял хищникам слизывать кровь на теле.

В клипе снялась актриса Аглая Тарасова – она дает Линдеманну пососать палец, потом на плечо садится ворон.

Режиссером клипа выступила Анна Цуканова-Котт. Она объяснила, что натуралистичность – то, что задумывалось. Как результат, получилось «смелое видео», говорит режиссер. По ее мнению, только с таким артистом можно было реализовать «провокационные идеи».

Ранее дрессировщиц Эдгард Запашный рассказал: Линдеманн был не против, чтобы тигр нанес ему увечья. Однако музыканта отговорили от рискованного поступка – ему предложили более безопасные трюки с хищниками.