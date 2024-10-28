После громкого скандала со стилистом: наряд Дженнифер Лопес с мини-юбкой назвали ужасным

Недавно певица Дженнифер Лопес оказалась в центре скандала: голливудский стилист назвал ее одной из самых ужасных звезд и обвинил ее в неуважительном отношении. Артистка пока не отреагировала на заявления, но снова столкнулась с критикой, когда вышла в свет в откровенном наряде с мини-юбкой. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостью.

26 октября Дженнифер Лопес посетила фотоколл фильма «Неудержимый» в рамках фестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе. 55-летняя певица выбрала для мероприятия откровенный образ: она надела блузку молочного цвета и нежно-розовую мини-юбку, накинув сверху светлую куртку. Артистка дополнила образ бежевыми туфлями на каблуках и белой сумкой Strathberry. Знаменитости сделали макияж с черными стрелками и блеском для губ и уложили волосы.

Читатели Daily Mail посчитали образ певицы неудачным и раскритиковали ее, задавшись вопросом о том, кто является ее стилистом.

«Невысокая, коренастая, с маленькими куриными ножками…», «Что она носит? Это ужасно», «Весь этот наряд просто ужасен. Кто ее стилист?» — написали в Сети.

Напомним, в Голливуде разразился новый скандал: стилист по волосам Эмануэль Миллер назвал певицу Дженнифер Лопес одной из самых ужасных звезд, с которыми он работал. Мужчина заявил, что артистка относилась к нему пренебрежительно. Стилист рассказал о неприятном моменте, связанном со знаменитостью. Однажды он оставил свое пальто в комнате и вернулся, чтобы его забрать, а певица продемонстрировала презрение к нему.

«Когда я зашел за пальто, в комнату вошла и Дженнифер, с которой я был знаком еще по работе над фильмом „Если свекровь — монстр“. Она презрительно посмотрела на меня и приказала своим телохранителям забрать мусор и убраться в комнате», — поделился Эмануэль Миллер.

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