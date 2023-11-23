После этого страдала от тревожности и депрессии: модель обвинила солиста Guns'N'Roses в изнасиловании

Женщина по имени Шейла Кеннеди обратилась в суд за защитой своих прав — она подала иск к солисту музыкальной группы Guns'N'Roses Эксла Роуза. Американка обвинила знаменитость в изнасиловании, которое произошло 30 лет назад, пишет журнал Rolling Stone.

Кеннеди, которая работала моделью в 1989 году, повстречала в ночном клубе исполнителя и будущего телеведущего MTV Рики Рахтмана. После знакомства и общения они поехали в отель. В процессе к троице присоединилась еще одна модель.

На месте Роуз стал предлагать девушкам и Рахтману наркотики и алкоголь, а после, по словам Кеннеди, совершил «жесткий половой акт» с новой знакомой, а потом и с ней. После случившегося американка страдала от тревожности и депрессии. Почему она решилась обратиться в суд только через 30 лет, Кеннеди не уточнила. На какое время запланировано разбирательство, пока не сообщается.

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