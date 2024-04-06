«После долгого матча мы откладываем ракетки»: звезда «Иллюзии обмана» выступила с важным заявлением

48-летняя австралийская звезда «Иллюзии обмана» объявила в социальных сетях о разрыве с мужем. Несмотря на это, 52-летнему Саше Барону Коуэну и Айле Фишер удалось сохранить хорошие отношения.

Пара выступила с заявлением о разводе после откровения Ребел Уилсон. В своих мемуарах актриса обвинила Сашу Барона Коуэна в сексуальных домогательствах. По словам инсайдера, признание Уилсон стало катализатором решения Айлы объявить о расставании.

«У нее есть собственная карьера и репутация, о которых стоит беспокоиться. Ее близкие заявили, что им стало неловко из-за всех обвинений, вытекающих из книги Ребел», – передает источник в беседе с The Sun.

И вот недавно актеры решили рассказать публике о своем разводе. Они выложили в социальные сети снимок, на котором позируют в спортивной форме, и заявили, что их теннисный матч окончен.

«После долгого теннисного матча, длившегося более 20 лет, мы наконец откладываем наши ракетки. В 2023 году мы совместно подали заявление о расторжении брака», – комментирует пара.

При этом знаменитости отмечают, что будут в равной степени принимать участие в воспитании троих общих детей, и просят общественность с уважением относится к их выбору.

«Мы всегда уделяем приоритетное внимание нашей конфиденциальности и сейчас спокойно работаем над таким изменением», – заключили артисты.

Напомним, Фишер и Коуэн поженились в 2003 году. В браке у них родились две дочери, Олив и Элула, и сын Монтгомери. Старшей дочке актеров сейчас 17 лет.

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