«Пошла туда не ради Бьянки»: почему Кардашьян встретилась с женой Канье Уэста

Модель Ким Кардашьян встретилась с женой Канье Уэста на вечеринке ради детей. По сообщению Daily Mail, экс-супруга рэпера решила наладить отношения с ним и его избранницей Бьянкой Цензори.

По словам источника близкого к семье, Ким Кардашьян присутствовала на вечеринке, организованной Канье Уэстом в Сан-Франциско, в интересах их общих детей. Звезда реалити-шоу пришла на мероприятие вместе с шестилетней дочерью Чикаго и четырехлетним сыном Псалмом. Тогда ее впервые ее засняли вместе с Бьянкой Цензори.

«Конечно, Канье был ей благодарен. С ее стороны это было согласовано. Ким пошла туда не ради Бьянки, но она знала, что модель там будет. Они действительно общаются», – отметил источник.

Он добавил, что дети Уэста и Кардашьян привыкли к Бьянке и очень ее любят.

Напомним, что в феврале появились сообщения о требованиях Ким к бывшему мужу Канье Уэсту из-за откровенных нарядов его жены. По данным СМИ, бизнесвумен просила модель подбирать менее вызывающую одежду, когда она встречается с детьми.

«Ким была искренне удивлена тем, что Канье позволял своей жене выходить в таком откровенном виде на публику», — говорил источник.

Ким Кардашьян официально развелась со своим бывшим мужем, рэпером и дизайнером Канье Уэстом, в марте 2023 года. У них четверо детей, ради которых они стараются сохранять общение.

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