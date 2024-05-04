Пошла на крайние меры: Меган Фокс обратилась к специалисту, чтобы сохранить отношения с Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly обратились к психологу, чтобы сохранить отношения. Об этом сообщает People Talk, ссылаясь на слова источника.

В марте в Сети появилась новость о расставании знаменитой пары из-за измен рэпера. Однако, как оказалось, Меган Фокс и Machine Gun Kelly готовы пойти на все ради того, чтобы сохранить их союз.

«У них были некоторые проблемы с доверием, но они прилагают максимум усилий, чтобы оставаться верными своей общей конечной цели – всегда быть вместе», – передает инсайдер.

Звезды обычно отказываются от обсуждения личной жизни в соцсетях и с представителями СМИ. Так, пара пытается отгородить свою семью от слухов.

«Они стараются сохранить свои отношения в тайне, насколько это возможно, и защитить своих детей от любых драм и внешнего шума», – пояснил источник.

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