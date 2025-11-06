Поселиться у Кремля и искупаться в Москве-реке: рэпер K-Maro приедет с единственным концертом в Россию

Тенденция на концерты зарубежных рэперов в России продолжается. Вслед за Akon, DaBabby и T.I. о планах выступить в Москве заявил легенда хип-хопа 2000-х K-Maro.

Как стало известно Telegram-каналу Mash, известный канадский исполнитель ливанского происхождения Сирил Камар даст концерт в столице 6 июня 2026 года.

Сообщается, что переговоры длились около месяца. Шоу должно быть эксклюзивным и единственным в России. Оно должно пройти на большой площадке.

Появились и некоторые детали из райдера 45-летнего артиста. Исполнитель хита «Femme Like You» хочет поселиться в отеле Four Seasons у Кремля, искупаться в Москве-реке и поесть итальянской кухни. Также из досуга в планах рэпера сходить на баскетбол, покататься на сапах, серфе, водных лыжах и паруснике.

Ранее мы писали о том, что в России впервые выступит американский рэпер T.I. В планах у артиста не только два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но и масштабная культурная программа, включая поездку в Суздаль и Переславль-Залесский.