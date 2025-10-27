Даст два концерта, съездит с женой в Суздаль и попробует винегрет: в России впервые выступит американский рэпер T.I.

В России впервые выступит американский рэпер T.I. В планах у артиста не только два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но и масштабная культурная программа. Подробности выяснил Telegram-канал Mash.

По информации источника, рэпер около месяца вел переговоры по поводу приезда в Россию. О его гонораре за концерт ничего неизвестно, но по миру он выступает примерно за 500 тысяч долларов. Перед встречей с российскими поклонниками T.I. хочет отправиться с женой по «Золотому кольцу», посетить Суздаль и Переславль-Залесский. Экскурсии уже заказаны.

Также в планах у рэпера попробовать традиционные блюда. Например, он хочет узнать, что такое винегрет. Правда, салат должен быть приготовлен без лука.

Отметим, что T.I. один из самых популярных рэперов в США. Среди его известных треков — Whatever U Like, Blurred Lines, Live Your Life. У артиста есть дуэты с Эминемом, Рианной, Дрейком и Трэвисом Скоттом и другими.

