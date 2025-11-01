Поседевший, но не отсидевший: папарацци сделали первый снимок P. Diddy после вынесения приговора

Рэпер Шон Комбс, известный как P. Diddy, отбывает наказание в тюрьме. Журналисты TMZ сделали первый снимок осужденного артиста после вынесения приговора.

P. Diddy отправили за решетку на 4 года. Его признали виновным в перевозке женщин для занятий проституцией. Рэпера обвиняли и по более тяжелым статьям, таким как рэкет и торговля людьми, однако ничего из этого не подтвердилось.

Папарацци запечатлели редкий кадр с Шоном Комбсом. Они сняли заключенного через решетку. На опубликованном в Сети снимке видно, что P. Diddy заметно изменился с момента последнего своего появления. Так? у артиста появилась седая борода.

Ранее сообщалось, что осужденный рэпер может выйти на свободу через 3 года. Для этого Комбсу будет необходимо успешно пройти программу лечения наркозависимости* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность