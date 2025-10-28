Обвиняли в рэкете и торговле людьми: рэпер P. Diddy может выйти на свободу досрочно

Осужденному рэперу Шону Комбсу, известному как P. Diddy, могут сократить срок. Об этом пишет ABC News.

По информации американского СМИ, артиста, которого обвиняли в рэкете и торговле людьми, планируют выпустить раньше на год. Для этого Комбсу надо будет успешно пройти программу лечения наркозависимости* (незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность).

Таким образом, если все пойдет по плану, то P. Diddy освободится уже через три года. Сейчас он отбывает наказание за перевозку женщин для занятий проституцией. Комбса обвиняли и по более тяжелым статьям, но доказать его причастность к совершению этих преступлений не удалось.

Ранее сообщалось, что на P. Diddy совершили покушение в тюрьме. Сокамерник подставил нож к горлу рэпера.

*незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность