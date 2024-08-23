32-летняя Селена Гомес вышла в свет в мини-платье с пайетками за 50 тысяч рублей

Певица и актриса Селена Гомес появилась на премьере четвертого сезона сериала «Убийства в одном здании» в Лос-Анджелесе. На звезде было черное мини-платье с пайетками за 495 евро (примерно 50 тысяч рублей – прим. «Страсти»). Об этом сообщает Леди Mail.ru.

Наряд Селены был без лишних аксессуаров. Она дополнила образ лишь туфлями-лодочками и небольшими серебряными сережками. Волосы артистка собрала с гладкий пучок.

На красной дорожке компанию Гомес составили опытные коллеги по сериалу - Мерил Стрип, Стив Мартин и Мартин Шорт. Отметим, что все они исполняют главные роли в сериале. Проект рассказывает историю трех незнакомцев, проживающих в многоквартирном доме в Нью-Йорке, которые любят разгадывать детективные загадки. За раскрытие своего персонажа Селена впервые удостоилась номинации на премию «Эмми».

Напомним, что сейчас Селена Гомес встречается с Бенни Бланко. Недавно поклонники заподозрили, что бойфренд сделал певице предложение, однако пока эти слухи не были подтверждены.

Ранее стало известно, как Джастин Бибер отреагировал на новый роман Селены Гомес.