Пора отправляться в больницу: Бритни Спирс после драки в отеле прогулялась на руках и попала на видео

Состояние певицы Бритни Спирс по-прежнему беспокоит ее близких и фанатов. После драки в отеле, после которой ей потребовалась помощь медиков, она вновь спровоцировала разговоры о себе, прогулявшись на руках по номеру в гостинице Лас-Вегаса.

В Сети появилось видео, на котором Бритни передвигалась по отелю с помощью рук. Одета артистка была в шорты и топ.

«Мой номер в отеле, в котором я прожила четыре года одна в Лас-Вегасе», - пояснила Спирс.

После публикации ролика поклонники поп-звезды стали говорить о том, что ей нужна помощь специалистов. Некоторые отметили, что ей пора лечь в больницу, чтобы справиться с психическими проблемами.

К слову, то, что Бритни не в себе, говорят и люди из ее окружения. После того, как певица подралась с бойфрендом в отеле и повредила ногу, они заговорили о том, что ей вновь необходима опека. Напомним, что много лет за Спирс присматривал отец, однако его контроль был слишком жесткий. Артистка рассказывала, что совсем не могла распоряжаться своей жизнью, принимать решения, и это напоминало тюрьму.

Ранее друзья Бритни Спирс заявили, что обеспокоены ее состоянием после ссоры с новым бойфрендом.