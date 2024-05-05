Не говорит ей «нет»: близкие Бритни Спирс всерьез переживают за нее после конфликта с возлюбленным

Друзья Бритни Спирс переживают за нее после конфликта с новым бойфрендом Полом Солизом. Об этом сообщает Us Weekly.

Люди из близкого окружения певицы утверждают, что само появление Пола Солиза стало для них плохой новостью. Знакомые Бритни обеспокоены ее состоянием, поскольку считают, что мужчина представляет собой угрозу для нее.

«Есть некоторое беспокойство, что он больше похож на человека, который соглашается, который потакает всем желаниям и прихотям Бритни и не говорит ей «нет». Он не оказывает на нее хорошего влияния», – передает источник.

На днях стало известно, что 42-летняя артистка поругалась с новым возлюбленным в номере отеля, после чего к Бритни приезжали врачи из скорой помощи.

Певица начала общаться с Солизом в августе 2023 года. Бритни Спирс наняла Пола в качестве домработника, однако мужчину уволили, как только узнали о его криминальном прошлом.

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