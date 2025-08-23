Попытка принца Гарри примириться с Карлом III провалилась после утечки фото. Об этом сообщает Radar Online.

На днях журналисты опубликовали фотографии с тайной встречи представителей принца Гарри и короля Карла III. По данным прессы, на встрече присутствовали пресс-секретарь короля, Тобин Андреа, представитель Гарри в Великобритании, Лиам Магуайр, а также руководитель отдела коммуникаций, Мередит Мейнс. Они, якобы, обсуждали варианты примирения принца с королевской семьей.

Однако после того, как снимки утекли в Сеть, Гарри рвал и метал, рассказал источник.

«Он был в ярости. Утечки всегда были одним из его главных недовольств, а тут вдруг эта встреча попадает в прессу. Предположение, что это исходит от команды Гарри, совершенно ложно», — заявил он.

Впрочем, королевский биограф Фил Дампьер утверждает, будто непосредственное отношение к публикации фото имеет именно команда принца Гарри. Это еще сильнее усугубило и без того непростые взаимоотношения между ним и королем Великобритании.

