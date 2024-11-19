Популярный рэпер поделился секретом своей молодости

Популярный американский рэпер Usher поделился необычным секретом своей молодости. Его слова приводит издание People.

Во время открытия в Лас-Вегасе катка-резиденции для роликового спорта 46-летний музыкант рассказал, что именно катание помогло ему сохранить моложавую внешность, юношеское телосложение и энергичный дух.

«Я считаю, что это необходимо молодежи. Все проводят так много времени онлайн. Хотелось бы, чтобы вы вышли покататься, проявляли активность, хорошо проводили время», — поделился исполнитель.

Рэпер отметил, что катание на роликах служит формой заботы о себе.

«Люди должны понимать, насколько это действительно весело», — резюмировал он.

В сентябре мы писали, что Usher удалил из соцсетей все посты после задержания продюсера P. Diddy. Известно, что артист жил у Комбса целый год, когда ему было всего 14 лет. В некоторых интервью он рассказывал, что видел «довольно дикие и сумасшедшие вещи» в доме именитого продюсера.

В одном из исков, поданных против P. Diddy, утверждалось, что Usher был причастен ко всему тому, что происходило, а также входил во внутренний круг вместе с актером Эштоном Катчером.