Популярная в 80-х австрийская группа Joy готова приехать в Россию: какие условия предъявили музыканты

Участники австрийской группы Joy, популярной в 80-х годах, выразили готовность выступить в России за гонорар в 16 тысяч евро (примерно 1,8 млн рублей).

Как пишет Telegram-канал Baza, исполнители хита Valerie готовы петь на частных мероприятиях и корпоративах, если российские организаторы концерта предоставят англо- или немецкоговорящего звукорежиссера, оплатят визы и перелет из Цюриха, Зальцбурга или Риги.

Кроме того, музыканты требуют сцену не меньше 12 квадратных метров, а также голосовые эффекты: одну цифровую реверберацию (имитирует отражение звука от поверхностей) и одну цифровую задержку.

При этом в гримерке участников Joy должна быть вода, салаты, полотенце, утюг и гладильная доска. Никаких дополнительных условий музыканты не предъявляют.

Ранее американский актер и музыкант Джаред Лето намекнул, что опасается проблем после концерта в Белграде, в ходе которого он со сцены поблагодарил своих поклонников на русском языке.