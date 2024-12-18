Джаред Лето намекнул, что столкнулся с проблемами после заявления на русском языке

Американский актер и музыкант Джаред Лето намекнул, что опасается проблем после концерта в Белграде, в ходе которого он со сцены поблагодарил своих поклонников на русском языке.

52-летний музыкант выступил с сольным концертов в Эр-Рияде и вновь обратился к своим российским фанатам, однако в этот раз был сдержан в своих высказываниях.

«Я не буду говорить слишком много, поскольку не хочу много проблем», — отметил Джаред, слова которого приводит Telegram-канал «НЕБОЖЕНА».

Напомним, в октябре Лето выступил в Сербии и пообещал собравшейся публике, что обязательно проведет концерты в России и на Украине. При этом киевские власти раскритиковали музыканта и обвинили в «оскорблении».

Ранее российские музыканты выступили на разогреве у группы Thirty Seconds to Mars на концерте в Бухаресте. Шоу состоялось 25 октября. Коллектив из Челябинска под названием 12Limbs не особо известен в России, но зато артисты уже несколько раз принимали участие в концертах больших звезд.