Популярная телеведущая уехала из США из-за победы Дональда Трампа

Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес покинула США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.

«Эллен Дедженерес ... попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что знаменитость переехала в Великобританию и поселилась в своем новом доме на юго-западе страны. Известно, что телеведущая приобрела недвижимость еще до результатов выборов. Информатор подчеркнул, что Дедженерес была сильно разочарована победой Трампа.

Эллен Дедженерес являлась одним из доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Она также выражала активную поддержку политику в соцсетях.

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