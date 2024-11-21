Популярная телеведущая уехала из США из-за победы Дональда Трампа
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Одна из самых известных американских телеведущих Эллен Дедженерес покинула США после победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники.
«Эллен Дедженерес ... попрощалась с США. Мотивом стала победа Дональда Трампа на выборах», — сказано в сообщении.
Уточняется, что знаменитость переехала в Великобританию и поселилась в своем новом доме на юго-западе страны. Известно, что телеведущая приобрела недвижимость еще до результатов выборов. Информатор подчеркнул, что Дедженерес была сильно разочарована победой Трампа.
Эллен Дедженерес являлась одним из доноров кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис. Она также выражала активную поддержку политику в соцсетях.
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