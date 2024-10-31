Популярная американская певица рассказала о задержании и допросе

Американская певица Оливия Родриго вспомнила, как ее задержали и допросили на границе с Канадой. Об этом она заявила в выпуске шоу Джимми Фэллона, запись которого опубликована на YouTube.

21-летняя артистка оказалась на допросе во время мирового тура Guts. На границе с Канадой знаменитость предъявила сотрудникам правопорядка свой паспорт, после чего ее попросили пройти с пограничниками для выяснения.

«Они спросили, арестовывали ли меня. Я ответила, что нет, на что меня обвинили в даче ложных показаний. Он такой: "Ты уверена?" А я: "Может, меня арестовали, но я не поняла этого?". В итоге [выяснилось, что] они искали девушку с такими же именем и фамилией. Разница была лишь в одной букве», — рассказала исполнительница.

Родриго добавила, что хоть она и успела испытать сильный стресс, все быстро разъяснилось, и ее отпустили.

Напомним, Оливия Родриго прославилась благодаря ролям Пейдж Олвер в сериале «Пэйдж и Фрэнки» и Нини Салазар-Робертс в сериале канала Disney+ «Классный мюзикл: Мюзикл». В 2021 году артистка выпустила свой первый музыкальный альбом Sour.

Ранее мы писали, что Анджелина Джоли не может построить новые отношения из-за Брэда Питта.