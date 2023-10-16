Пол Маккартни признался, что Йоко Оно мешала записи песен The Beatles

Британский музыкант Пол Маккартни рассказал, что японская художница Йоко Оно часто присутствовала на записи песен The Beatles и вмешивалась в рабочий процесс. По его словам, участники группы терпели навязчивую гостью, так как она встречалась с Джоном Ленноном.

В новом эпизоде подкаста McCartney: A Life In Lyrics, музыкант откровенно признался, что артисты негативно восприняли появление Оно в студии, но Леннон требовал, чтобы она постоянно находилась рядом.

Как пояснил Маккартни, в студии было место лишь для четырех участников коллектива и продюсера Джорджа Генри Мартина. При этом всем приходилось мириться с присутствием шестого человека, который никак не относился к рабочим процессам.

«Джон и Йоко были вместе, и это не могло не отразиться на динамике группы», — приводит портал «Первый женский» слова Маккартни.

Ранее мы писали, что с момента распада популярной британской рок-группы The Beatles прошло более 50 лет, но данная тема до сих пор не теряет своей актуальности. Пол Маккартни признался, что группа могла просуществовать намного дольше, если бы Леннон не решил уйти и начать новую жизнь с Йоко Оно.