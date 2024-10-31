Анджелина Джоли нашла себе нового бойфренда, который моложе ее сына

Актрису Анджелину Джоли заподозрили в новом романе с актером, который моложе ее сына. Джейсону Шмидту всего 21 год. Инсайдеры Daily Mail рассказали, что у них установилась «крепкая связь».

По данным источников, пока говорить о том, что Джоли влюбилась, рано. Однако они отмечают, что она слишком сблизилась с начинающим артистом. Сейчас Анджелина делает все, чтобы сделать Шмидта знаменитым. Она дала ему роль в спектакле и поспособствовала тому, чтобы Джейсона стали приглашать режиссеры в свои проекты.

«Она ценит, насколько он талантлив и увлечен искусством», - отметил инсайдер.

К слову, актриса даже организовала выступление протеже в своем магазине в Нью-Йорке. Мероприятие прошло для близких друзей и родственников Анджелины. Папарацци засняли, как Джоли стояла в стороне и с нежностью смотрела на Джейсона.

Напомним, что долгое время актрису также подозревали в романе с рэпером Akala. Однако недавно она слухи опровергла. Анджелина заявила, что не состоит сейчас в романтических отношениях.

Ранее Анджелина Джоли вышла в свет после преображения.