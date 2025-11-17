«Поняла, насколько плохо выглядит»: Меган Маркл устроила истерику из-за фотографий с вечеринки Крис Дженнер

Фотографии супруги принца Гарри, сделанные во время вечеринки по случаю 70-летия телезвезды Крис Дженнер, были удалены по просьбе самой Меган Маркл. Об этом сообщает RadarOnline.

Источники сообщили изданию, что 44-летняя герцогиня Сассекская устроила «настоящую историку» после того, как увидела снимки, опубликованные Кардашьян. Ей не понравилось, как она вышла на них.

По словам инсайдера, Маркл тщательно следит за своим имиджем и «одобряет каждую публикуемую фотографию».

«Она увидела эти фотографии и поняла, насколько плохо выглядит по сравнению с другими женщинами на вечеринке, и, естественно, закатила истерику», — рассказал собеседник RadarOnline.

Также стало известно, что требование Меган удалить фотографии вызвало возмущение в семье самих Кардашьян. Звезды реалити-шоу посчитали, что просьба герцогини затмила собой само событие, которое, по их мнению, должно было быть посвящено только имениннице.

