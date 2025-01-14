«Понимаю, что заслужила»: звезда «Голубой лагуны» Брук Шилдс высказалась о своем старении

Актриса Брук Шилдс заявила, что заслужила признаки старения на лице. 59-летняя звезда фильма «Голубая лагуна» отметила, что чаще думает о здоровье. Об этом она рассказала в интервью ABCNews.

Знаменитость не скрывает свой возраст и говорит, что живет в новой эпохе. Она обратила внимание на то, что многие звезды делают манипуляции с лицами и подвергаются жесткой критике из-за омоложения.

«Да, я хочу выглядеть на фоне старения на все сто и хочу быть здоровой. Я смотрю на своих прекрасных девочек, и они жизнерадостны. Но в то же время понимаю, что заслужила все то, что есть у меня на лице», – поделилась размышлениями актриса.

Брук отметила, что сейчас может похлопать себя по плечу и спросить, чем она хочет заниматься на самом деле.

«Ведь я больше не привязана к биологическим аспектам», — добавила звезда.

Напомним, что осенью артистка презентовала документальный фильм о себе «Прелестное дитя: Брук Шилдс». Она рассказывала о своей травме и романе с актером из «Супермена» в 22 года.

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