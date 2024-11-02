«Это казалось немного жутким»: что P. Diddy заставлял делать моделей, которых приглашал на вечеринки

Одна из моделей, которая была приглашена на скандальную вечеринку рэпера P. Diddy, рассказала о странной вещи, которую он заставлял делать своих гостей. По словам девушки, артист включал им клипы Дженнифер Лопес и говорил им смотреть их. Об этом сообщает Daily Mail.

Модель по имени Рейчел призналась, что однажды получила от P. Diddy приглашение на его тусовку. Вместе с ней пришли и ее коллеги. Они зашли в гостиничный номер рэпера, но получили вовсе не то, что ожидали. Исполнитель усадил их и включил клипы своей бывшей возлюбленной.

«Было довольно странно, что мы смотрели видео Джей Ло. Мне это казалось немного жутким, очень неуважительным», - рассказала Рейчел.

По словам модели, после этого странного просмотра рэпер выбрал одну из девушек и уединился с ней в спальне. Но в разгар всего в номер ворвался телохранитель, оказавшийся парнем той, кого увел рэпер. В итоге «вечеринка» была прервана, и всех выгнали из гостиницы.

Ранее Дженнифер Лопес отказалась отвечать на вопросы о скандалах вокруг P. Diddy.