Помолвка дочери Майкла Джексона вызвала сильные опасения у ее близких: на кону миллионы

Единственная дочь легендарного певца Майкла Джексона Пэрис выходит замуж. Она приняла предложение от своего бойфренда-музыканта Джастина Лонга. Правда, родные наследницы знаменитости не очень рады этому событию и опасаются за многомиллионное состояние Пэрис.

Ни для кого не секрет, что Пэрис владеет многомиллионным наследством. Поэтому Джексоны обеспокоены намерениями жениха — возможно, он ищет материальную выгоду от брака с дочерью артиста.

«Джексоны очень настороженно относятся к этим отношениям, и у них есть на это полное право», — цитирует инсайдера Daily Mail.

Джастин, по словам родных 26-летней модели, уже получает выгоду от отношений с ней. Пэрис оплачивает большинство расходов, а после свадьбы он сможет претендовать на многомиллионное состояние девушки.

Источник утверждает, что у Пэрис нет никаких сомнений в честности бойфренда. Она клянется, что он не гонится за деньгами, и это «настоящая любовь». Но родные девушки намерены сделать все возможное для защиты внушительного наследства.

Модель и ее братья, 27-летний Принс Майкл и 22-летний Принс Майкл II (известный как Биги), ежегодно получают по 8 миллионов долларов от имущества покойного музыканта, и предполагается, что к 33 годам они унаследуют в общей сложности около 2 миллиардов долларов.

Еще одна причина осторожности родных Пэрис — ее чрезмерная влюбчивость. Поэтому они, скорее всего, настоят на составлении брачного контракта.

После развода с дочерью Элвиса Пресли Майкл Джексон в 1996 году женился на бывшей медсестре Дебби Роу. В дальнейшем она стала матерью Пэрис-Майкл Кэтрин Джексон и Принса Майкла Джексона I. Спустя три года они развелись. Принс Майкл Джексон II появился на свет от суррогатной матери.

Напомним, рассекретить информацию о помолвке Пэрис решила в день рождения возлюбленного.