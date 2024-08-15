«Помогли с доставкой кетамина»: в деле о смерти Мэттью Перри появились новые фигуранты

В деле о смерти голливудского актера Мэттью Перри появились новые фигуранты. В рамках расследования были задержаны несколько наркодилеров, а также медик.

«Мы получили информацию о том, что был задержан по меньшей мере один врач и несколько наркодилеров, которые помогли с... доставкой кетамина Перри», - пишет портал TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В ходе обыска у задержанных изъяли технику, в которой содержалась переписка актера с наркодилерами о стоимости и доставке запрещенного вещества.

При этом в материале подчеркивается, что звезда сериала «Друзья» получал кетамин в рамках лечения депрессии и тревожного расстройства. Вместе с тем, курс терапии завершился за полторы недели до попытки нелегального приобретения вещества.

Проведенная судебно-медицинская экспертиза показала, что в крови Перри была обнаружена концентрация кетамина, сопоставимая с той, которая применяется для общей анестезии.

Напомним, Мэтью Перри был найден мертвым 28 октября 2023 году в джакузи в собственном доме.

Ранее сообщалось, что Кортни Лав может быть причастна к смерти Мэттью Перри. В день смерти актера она могла быть у него в гостях. Актриса никогда не скрывала своей зависимости от запрещенных веществ, а в 2022 году рассказывала о том, как 65-летний актер Джонни Депп спас ее после передозировки наркотиков.