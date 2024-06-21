Названа знаменитость, которая может быть причастна к смерти Мэтью Перри

Кортни Лав может быть причастна к смерти актера Мэтью Перри. Об этом сообщает Telegram-канал «Антиглянец».

Накануне стало известно, что в день смерти актера Мэтью Перри рядом с ним была неназванная женщина. Известно лишь то, что она является голливудской знаменитостью. Впрочем, следствие не спешит раскрывать ее имя.

Журналисты выяснили, что с загадочной девушкой Перри познакомился в рехабе, куда он попадал 15 раз из-за своей зависимости.

Следователи подозревают, что девушка могла угостить голливудского актера наркотиками, после чего у него случилась передозировка.

Как сообщают авторы Telegram-канала «Антиглянец», предположительно, речь может идти о 59-летней актрисе Кортни Лав. Она никогда не скрывала своей зависимости от запрещенных веществ, а в 2022 году рассказывала о том, как 65-летний актер Джонни Депп спас ее после передозировки наркотиков.

Ранее мы писали о том, что 69-летняя Дженис Дикинсон рассказала о подтяжке лица ради Сталлоне в 90-х годах.