Помогла суррогатная мама: у 44-летней звезды «Венома» Мишель Уильямс родился четвертый ребенок

Актриса Мишель Уильямс стала мамой в четвертый раз. По словам инсайдеров, малыш появился на свет при помощи суррогатного материнства. Об этом сообщает People.

Отмечается, что Мишель и ее муж Томас Кейл скрывали пополнение в семье. Звезду фильма «Веном» не видели беременной, и она сама не делилась с публикой намерением вновь стать мамой. Но недавно папарацци удалось заснять Уильямс с супругом и маленьким ребенком. Так и стало известно о новом члене звездной семьи.

Источники сообщают, что младенец появился на свет еще шесть недель назад.

«Мишель и Томас были счастливы расширить свою семью», - поделился инсайдер.

К слову, Мишель и Томас теперь воспитывают троих общих детей. Также у актрисы есть дочь от бывшего бойфренда Хита Леджера Матильда. Девушка хорошо ладит с отчимом и остальными членами семьи.

Напомним, что Уильямс встречалась с Хитом недолго. Они познакомились во время съемок «Горбатой горы» и влюбились друг в друга, а через год после начала романа у них родилась дочь. Расстались актеры в 2007 году.

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