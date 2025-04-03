Канье Уэст признался в новом треке, что Бьянка Цензори сбежала от него

Скандальный рэпер Канье Уэст сообщил, что его супруга Бьянка Цензори сбежала от него. Прежде о разладе в отношениях артиста и модели писали СМИ, однако пара опровергала домыслы тем, что продолжала появляться вместе. Теперь же исполнитель сам рассказал обо всем в своем новом треке.

Уэст назвал композицию Bianca, передает Telegram-канал Starhit.ru. В треке рэпер признался, что жена ушла от него из-за скандальных высказываний в социальных сетях. В какой-то момент Бьянка даже начала страдать от панических атак. Перед тем, как уйти, модель, по словам Канье, пыталась отправить его лечиться, но безуспешно.

«Я пишу эту песню для Бьянки. Ее семья хочет, чтобы я был заперт. Они хотят отправить меня на ретрит. Она запрыгнула в машину и сбежала», — поет артист.

Ранее Канье Уэст признался, что не хотел детей от Ким Кардашьян. Он объяснил это цветом кожи бывшей избранницы.