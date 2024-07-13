Помогает оправиться от потрясений: Джонни Депп встречается с русской девушкой-косметологом

Голливудский актер Джонни Депп после тяжелого расставания с актрисой Эмбер Херд нашел утешение в новой избраннице. Так, звезду «Пиратов Карибского моря» заметили в компании русской девушки-косметолога, передает DailyMail.

Развод с Херд стал потрясением для актера. Деппу пришлось пройти через долгий бракоразводный процесс с судебными разбирательствами. Устав от постоянных скандалов, Джонни стал гастролировать

Кроме того, голливудский 61-летний актер переключил свое внимание на русскую девушку-косметолога. Пару, по данным СМИ, в очередной раз заметили вместе.

Так, Депп шел по вертолетной площадке вместе с новой избранницей. Актер держал ее за руку и постоянно улыбался. Девушка отвечала ему взаимностью. Вероятно, россиянка помогает ему отправиться от потрясений.

Ранее сообщалось, что детектив, нанятый Эмбер Херд для поиска компромата на Деппа, написал книгу. Он не смог найти компромат, чтобы «уничтожить» американского актера.