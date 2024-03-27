Поместье Аделаида не подошло Кейт Миддлтон для восстановления здоровья

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон большую часть времени проводит в поместье Аделаида в Большом Виндзорском парке. Однако специалисты уверены, что здание не подходит для восстановления здоровья – там достаточно холодно.

Об этом пишет сайт Woman.ru.

Бывший королевский корреспондент Майкл Коул вспоминал слова представительницы семьи, которая утверждала, что данное место – самое холодное из всех, которые она когда-либо встречала.

Поместье построили в 1831 году. Оно было названо в честь жены Вильгельма IV королевы Аделаиды. Миддлтон и ее супруг переехали сюда в 2022 году. Это место расположено близко к Виндзорскому замку. В 2015 году коттедж ремонтировали.

Снаружи дом выглядит скромно, но внутри королевское убранство – мраморный камин и позолоченные дельфины на потолках. Поместье находится в 45 минутах езды от родителей Миддлтон. На период ее лечения от рака родственники взяли на себя заботу о внуках.