Полное доверие: кто помог Джорджу и Амаль Клуни построить гармоничные отношения

Джордж и Амаль Клуни уже много лет считаются одной из самых крепких пар в Голливуде. Как выяснилось, в построении их гармоничного союза сыграл роль близкий друг актера — бизнесмен Рэнди Гербер, муж супермодели Синди Кроуфорд. Об этом сообщает зарубежный портал In Touch.

Пара Гербер и Кроуфорд вместе уже 26 лет, и их брак называют образцом стабильности и доверия. Именно они поделились с Клуни формулой идеальных отношений.

По их словам, секрет гармоничных отношений заключается в том, чтобы не давать поводов для ревности и самому не поддаваться необоснованным подозрениям. Важно не игнорировать проблемы, но и не создавать их на пустом месте.

Недавно Амаль и Джордж прошли проверку на верность принципам, которые им передали друзья. Почти полгода они жили раздельно: Амаль с детьми — во Франции, а Джордж — в Нью-Йорке, где репетировал бродвейскую постановку «Доброй ночи и удачи».

Несмотря на то, что актер работал в окружении талантливых и красивых коллег, он оставался сосредоточен только на семье. Как сообщает источник, Джордж жертвовал сном, чтобы в удобное для жены время поддерживать с ней связь.

Амаль, в свою очередь, не испытывала ни капли ревности — и за все время разлуки в их отношениях не возникло ни одного конфликта.

Ранее Джордж Клуни сообщил, что больше не снимается в романтических фильмах.