63-летний Джордж Клуни сообщил, что больше не снимается в романтических фильмах

Актер Джордж Клуни рассказал, что больше не будет сниматься в романтических фильмах. Он считает, что в свои 63 года не может конкурировать с 25-летними.

Соответствующее заявление Клуни сделал в программе «60 minutes».

«Послушайте, мне 63 года. Я не пытаюсь конкурировать с 25-летними актерами. Это не моя работа. Я больше не снимаюсь в романтических фильмах», - поделился Клуни.

В интервью он не обошел стороной политику. Актер признался, что больше не поддерживает Джо Байдена. Клуни попутно раскритиковал президента США Дональда Трампа. Это вызвало недовольство главы Штатов. Американский лидер назвал Клуни «второсортной кинозвездой» и напомнил, как актер выступал в поддержку Байдена, а потом «бросил, как собаку».

Ранее сообщалось, что Клуни покрасил волосы. СМИ решили, что звезда переживает кризис среднего возраста.