Полиция задержала бандитов, ограбивших особняк Брэда Питта в Лос-Анджелесе

Полиция Лос-Анджелеса задержала трех бандитов, ограбивших 26 июня особняк актера Брэда Питта. Правоохранители проводят допрос обвиняемых, чтобы выяснить все детали произошедшего.

Как сообщает Daily Mail, грабители действовали профессионально. Они отключили сигнализацию и почти не оставили следов. Выяснилось, что это не первая их кража, однако у злоумышленников не было цели вломиться именно в дома звезд — они проникали в богатые с виду жилища. Вполне вероятно, что бандиты не знали, кого грабят.

Грабители проникли в особняк 61-летнего обладателя «Оскара», когда он был на съемках фильма «Формула 1» в Японии. Возлюбленной актера, бизнесвумен Инес Де Рамон, в тот момент не было дома. Злоумышленники похитили ценное имущество экс-супруга Анджелины Джоли.

Ранее Брэд Питт впервые за много лет кардинально сменил имидж. Звезда «Бойцовского клуба» сбрил волосы, попрощавшись с фирменной стрижкой.