Полиция выдвинула новую версию смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри

Полиция Лос-Анджелеса выдвинула новую версию смерти голливудского актера Мэттью Перри. Об этом пишет InTouch.

В ходе расследования вокруг артиста было установило, что смерть могла быть не случайной: кто-то умышленно отравил звезду сериала «Друзья» кетамином. В деле уже есть подозреваемый — личность женщины держится в секрете, однако источники сообщают, что она ведет публичный образ жизни, а также замужем за известным актером. В доме у нее были изъяты ноутбук и телефон, а также допрошена предполагаемая виновница.

Напомним, Мэттью Перри ушел из жизни 29 октября 2023 года. 54-летнего актера обнаружили мертвым в его особняке в Лос-Анджелесе. Незадолго перед смертью артист, вернувшись домой после игры в пиклбол, отправил помощника с поручением, но когда тот вернулся через два часа, Перри уже не подавал признаков жизни.

Ранее мы писали, что полиция не нашла никаких наркотиков на месте смерти Мэттью Перри.