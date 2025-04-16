Полицейские обнародовали данные с ноутбука загадочно умершей жены Хэкмена. Об этом сообщает Page Six.

В конце февраля полиция нашла тела актера Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы у них дома. При первоначальном осмотре правоохранители заподозрили неладное - сначала озвучивалось, что причиной смерти стало отравление газом. Однако насильственная смерть сразу отвергалась.

В итоге следователи выяснили, что первой скончалась жена актера. Она ушла из жизни за неделю до смерти Хэкмена. Предварительно, причиной смерти стал редчайший хантавирус, переносимый грызунами. Из-за деменции актер не замечал того, что его супруга мертва.

В то же время полицейские, которые вскрыли личный ноутбук женщины, выяснили, что она не подозревала об опасной болезни. Судя по записям Аракавы, она считала, что страдает лёгкой формой коронавируса и вскоре пойдёт на поправку. Полицейские обнаружили, что за день до смерти женщина собиралась заказать баллоны с кислородом.

Причиной смерти актера Джина Хэкмена стала острая сердечная недостаточность. Добавим, что правоохранители опубликовали снимки из дома супругов, на которых виден беспорядок - повсюду разбросаны вещи, фекалии животных и испорченные продукты.

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