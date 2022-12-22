Полет со звездой: поклонник узнал ДиКаприо в самолете экономкласса и проследил за ним

Леонардо ДиКаприо считается одним из самых известных актеров в мире. Он всегда снимается в топовых проектах, которые приносят ему большие гонорары. Казалось бы, знаменитость может позволить себе все и даже частный самолет. Тем не менее в Сети появилась информация, которая не только это опровергает, но и в очередной раз указывает на то, что богатства Лео не сделали из него избалованного человека.

Так, американский журналист Симоне Стольцов, летевший в самолете экономкласса, узнал в одном из пассажиров мировую знаменитость. Историей о совместном полете с ДиКаприо мужчина поделился в своем аккаунте Twittera.

Выяснилось, что он не решился нарушить личные границы актера, поэтому Стольцов просто наблюдал за ним со стороны. Во время перелета Лео играл в нарды на телефоне, а также заказал газированную воду.

«Носит черные кроссовки марки Hoka. Он попросил воспользоваться моим подстаканником, я был не против», — сообщил Симоне.

Также журналист добавил, что за время, проведенное в компании актера, он неоднократно хотел произнести одну фразу, ссылаясь на его роль в «Титанике»: «Джек, мы летим!». Тем не менее он передумал и не стал беспокоить ДиКаприо.

Ранее стало известно о том, что Лео заметили на свидании с новой 23-летней возлюбленной. Подробности читайте в этой статье.