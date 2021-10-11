Кто виновен в распаде The Beatles? Пол Маккартни назвал настоящую причину закрытия группы

Как сообщает Маккартни, его вины в распаде состава The Beatles нет. «Я не провоцировал раскол. Это был наш Джонни», — разоткровенничался Пол в неизданном интервью, которое будет опубликовано радиостанцией BBC Radio 4 23 октября. Он отметил, что хотел продолжать выступать в этом коллективе.

Жизнь группы могла бы оказаться намного дольше, если бы Леннон не решил уйти. «Дело в том, что Джон начинал новую жизнь с Йоко. Он всегда хотел вырваться из оков общества, поскольку его воспитывала тетя Мими, которая была довольно жесткой, поэтому он хотел свободы», — пояснил Пол.

Маккартни объяснил, многие ошибочно считают его виновником распада четверки. Путаница произошла по причине того, что новый менеджер группы попросил скрывать их разлад, пока тот заключает деловые сделки. Однако спустя несколько месяцев притворств Маккартни не выдержал и раскрыл тайну. Об этом сообщает The Guardian.