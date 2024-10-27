«Покойся с миром»: сестра Деми Ловато потеряла первенца сразу после его рождения

Сестра Деми Ловато и актриса сериала «Отчаянные домохозяйки» потеряла первенца.

Мэдисон Де Ла Гарза рассказала, что месяц назад ее экстренно госпитализировали. Актрисе нужно было провести кесарево сечение ради ребенка, так как была угроза его жизни.

После хирургического вмешательства девушка и ее супруг Райан Митчелл держали малышку в первый и последний раз: они даже успели дать девочке имя Ксиомара. К сожалению, спасти жизнь малышке так и не удалось. О семейной трагедии актриса сообщила в личном блоге.

«Спасибо, Ксиомара, за то, что сделала нас родителями самого идеального ангела на небесах. Мамочка и папочка любят тебя, милая девочка», — написала 22-летняя Мэдисон.

Позже новость прокомментировала и сама Деми Ловато. Она обратилась к погибшей маленькой племяннице и поблагодарила за то, что удалось, хоть и один раз, но прикоснуться к ней. А также певица попыталась поддержать свою сестру.

«Покойся с миром, моя прекрасная, идеальная племянница Ксиомара. Я так благодарна, что смогла обнять тебя. Я навсегда останусь твоей тетей. Я так сильно тебя люблю, Мэдисон», — заявила Ловато в социальных сетях.

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