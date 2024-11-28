Покойного отца любовника принцессы Дианы обвиняют в изнасилованиях 111 женщин

Бизнесмена Мохаммеда Аль-Файеда, скончавшегося в 2023 году в возрасте 94-х лет, заподозрили в многочисленных изнасилованиях. Предположительно, он мог надругаться над 111 женщинами. Если обвинения получат доказательства, то отец любовника принцессы Дианы станет одним из самых известных сексуальных преступников мира. Об этом сообщает The Guardian.

По версии следствия, Мохаммед, возможно, на протяжении четырех десятков лет насиловал девушек. Самой младшей жертве было 13 лет.

На данный момент под следствием находятся пять независимых лиц, которые могли быть соучастниками Файеда. Однако их вина пока не доказана.

Отмечается, что изначально было известно о 21 жертве изнасилования, но после выхода документального фильма о бизнесмене в сентябре в полицию обратились еще 90 женщин.

«Это расследование направлено на то, чтобы дать оставшимся в живых возможность высказаться, несмотря на то что Мохаммеда Аль-Файеда уже нет в живых, чтобы предстать перед судом. Однако в настоящее время мы разыскиваем всех лиц, подозреваемых в причастности к его преступлению, и мы намерены добиться справедливости», - сообщил командир Стивен Клейман из специализированного отдела по борьбе с преступностью Лондонской полиции.

Ранее стало известно, что обвиненного в изнасиловании сына кронпринцессы Норвегии освободили.