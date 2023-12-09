Поклонники обсуждают новую девушку Уилла Смита, похожую на его жену

Брак актера Уилла Смита с его женой Джадой Пинкетт-Смит стал одним из самых обсуждаемым в последние несколько месяцев. Поклонники гадают, что же на самом деле происходит у супругов. Пока в Сети идут споры, Уилла застали на улице с таинственной незнакомкой, которая, к слову, очень похожа на Джаду.

Обладатель премии «Оскар» появился с загадочной женщиной в Майами на мероприятии Art Basel. Он покинул международную художественную ярмарку с женщиной, следовавшей за ним. После 55-летний актер сел в лимузин с загадочной незнакомкой, сообщает Daily Mail.

Спутница Уилла была одета в базовую белую футболку и джинсы клеш. Интересно, что она тоже короткостриженая — такую же прическу когда-то носила Джада Пинкетт-Смит.

Напомним, актеры поженились в 1997 году, но семь лет назад Джада съехала от мужа. Несмотря на разногласия, жена звезды Голливуда уверена, что они смогут пройти любые трудности и в конце концов во всем разобраться. «Я давала обещание, что у нас никогда не будет причин разводиться. Мы справимся с чем угодно. И я не смогла нарушить это обещание», — говорила она.

И, хотя супруги разъехались, они все равно поддерживают общение и остаются хорошими друзьями. К тому же их общие дети вели себя спокойно, узнав о расставании родителей. Они воспитывают троих детей: сына Джейдена, дочь Уиллоу, а также сына Уилла от первого брака Трея Смита.