Поклонники не узнали звезду «Сумерек» на новых фото

Актера из «Сумерек» Тейлора Лотнера не узнали на новых фото с голым торсом. Соответствующие снимки появились на сайте Daily Mail.

Папарацци заметили 33-летнего артиста во время отдыха с женой Тейлор «Тэй» Лотнер в Мексике. Супргуи проводили время на пляжах Канкуна. Журналисты обнаружили, что Лотнер набрал вес с момента съемок «Сумерек». На снимках актера засняли без футболки в синих плавательных шортах, черной кепке и солнцезащитных очках.

«Он предпочел проводить время со своей семьей, чем каждую свободную минуту в спортзале», «Возраст догоняет всех нас. Может быть, если бы не было такого давления на то, что нужно быть стройным, в мире было бы гораздо больше счастливых людей», – прокомментировали фото фанаты.

Напомним, Тейлор Лотнер прославился благодаря роли Джейкоба Блэка в саге «Сумерки». Его персонаж происходил из древнего рода оборотней и умел принимать облик волка. Все пять картин в совокупности собрали в мировом прокате свыше 3 млрд долларов.

Ранее мы писали, что Тейлор Лотнер сыграет самого себя в сериале про охоту на оборотней.